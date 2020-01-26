الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة اليوم في 4 مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، استمرار الرياح السطحية المثيرة للأتربة في أربع مناطق، مشيرة إلى تأثير تلك الحالة الجوية على الطرق السريعة.

جاء ذلك في سلسلة تنبيهات للهيئة، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد.

وأشارت الهيئة إلى تعرض منطقة الرياض «الأفلاج- الخرج- السليل- حوطة بني تميم»، إلى نشاط في الرياح السطحية التي تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساءً.

وتشهد منطقة المدينة المنورة «الحناكية- المدينة المنورة- المهد- بدر- وادي الفرع- ينبع»، رياح نشطة مثيرة للأتربة التي تؤدي إلى تدنّ في مدى الرؤية، بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً.

وتتعرض منطقة مكة المكرمة، «العاصمة المقدسة- الكامل- الليث- بحرة- جدة- خليص- رابغ»، إلى نشاط في الرياح السطحية، ما يؤدّي تدنّ في مدى الرؤية، بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً.

أمّا منطقة نجران «شرورة» فتشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساءً.

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