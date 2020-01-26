أوضح أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور «خالد النمر»، اليوم السبت، الصفات الإكلينيكية التي رصدها الباحثون الصينيون عن فيروس كورونا الجديد.
وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، نشر النمر الصفات الإكلينيكية التي وجدها الباحثون، والتي أوضحت أنه يصيب الذكور بنسبة 73%، ومتوسط أعمار المصابين 49 عامًا، وهناك 235 من المصابين يعانون أمراضًا مزمنة، في حين أن 66% من الإصابات ترتبط بسوق المأكولات البحرية (ووهان).
وبشأن علامات الإصابة، قال النمر إن 98% من المصابين لديهم ارتفاع في الحرارة، و76% لديهم سعال، و55% يعانون ضيق التنفس، في حين أن 44% يواجهون آلامًا في العضلات، وقد أظهرت الأشعة المقطعية، أن 100% من المصابين لديهم التهاب رئوي.
ولفت النمر إلى أن نسبة الوفيات بين المصابين بلغت 15%، مؤكدًا أن فترة حضانة الفيروس غير معروفة، وكذلك فترة العدوى.
اقرأ أيضًا:
بالفيديو.. لحظة تعقيم ركاب طائرة سعودية قادمة من الصين
كانت هذه تفاصيل خبر بالإنفوجراف.. 8 صفات إكلينيكية لفيروس كورونا الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.