بالإنفوجراف.. 8 صفات إكلينيكية لفيروس كورونا الجديد

أوضح أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور «خالد النمر»، اليوم السبت، الصفات الإكلينيكية التي رصدها الباحثون الصينيون عن فيروس كورونا الجديد.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، نشر النمر الصفات الإكلينيكية التي وجدها الباحثون، والتي أوضحت أنه يصيب الذكور بنسبة 73%، ومتوسط أعمار المصابين 49 عامًا، وهناك 235 من المصابين يعانون أمراضًا مزمنة، في حين أن 66% من الإصابات ترتبط بسوق المأكولات البحرية (ووهان).

وبشأن علامات الإصابة، قال النمر إن 98% من المصابين لديهم ارتفاع في الحرارة، و76% لديهم سعال، و55% يعانون ضيق التنفس، في حين أن 44% يواجهون آلامًا في العضلات، وقد أظهرت الأشعة المقطعية، أن 100% من المصابين لديهم التهاب رئوي.

ولفت النمر إلى أن نسبة الوفيات بين المصابين بلغت 15%، مؤكدًا أن فترة حضانة الفيروس غير معروفة، وكذلك فترة العدوى.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. لحظة تعقيم ركاب طائرة سعودية قادمة من الصين

خريطة تفاعلية ترصد أماكن الإصابات بفيروس كورونا