استقبل جناح المملكة المشارك في فعاليات الدورة الـ 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أمس السبت، وفدًا من طلاب المدارس الثانوية الأزهرية.
وأكد طلاب الأزهر خلال زيارتهم أن الجناح السعودي بات مقصدًا سنويًا لزيارته، لافتين النظر إلى أن الكتاب السعودي يعد من أهم الكتب التي يحرصون على اقتنائها لما يتميز به من التوثيق والتحقيق، فضلًا عن السمعة الطيبة التي يتمتع بها الكاتب والمؤلف والباحث السعودي لدى القارئ العربي، بجانب جودة الكتاب من حيث الطباعة والتنسيق والأسلوب.
كما أشاد الطلاب بالتنظيم والتنسيق وحسن الاستقبال داخل الجناح، بالإضافة لتميز الإصدارات والمؤلفات.
كانت هذه تفاصيل خبر طلاب الأزهر: نحرص على اقتناء الكتاب السعودي لتميزه بالتوثيق والتحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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