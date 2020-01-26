«فيديوجراف».. الصحة: 5 إجراءات احترازية لمنع تسلل فيروس كورونا إلى المملكة

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم السبت، عن إجراءاتها الاحترازية لمنع وفادة فيروس كورونا الجديد من الصين.
وأوضحت الوزارة -عبر «فيديوجراف» بثته على حسابها الرسمي على «تويتر»- أن الإجراءات الوقائية تجاه فيروس كورونا الجديد القادم من الصين، يتم من خلال تطبيق التقييم الصحي في المنافذ ومتابعتها؛ للتأكد من سلامة القادمين؛ وذلك بالتعاون مع هيئة الطيران المدني.
ولفتت الوزارة إلى أن الهدف من هذه الإجراءات، هو منع وفادة فيروس كورونا الجديد عبر الرحلات القادمة من الصين، موضحةً أن إجراءاتها الاحترازية لمنع تسلل الفيروس، ترتكز على مراقبة الوضع الوبائي مع منظمة الصحة العالمية، والتقييم الصحي للمسافرين في المنافذ، ثم متابعتهم للتأكد من سلامتهم، فضلًا عن إصدار نصائح للمسافرين المتجهين إلى المناطق التي ظهر فيها الفيروس.
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