توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تتوالى درجات الحرارة في الانخفاض بنسبة ملموسة، غدًا الأحد، على كافة مناطق المملكة.
كما توقعت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم، أن يكون انخفاض درجات الحرارة مصحوبًا بنشاط في الرياح السطحية على مناطق الحدود الشمالية، والقصيم، والشرقية، والرياض، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، ويمتد حتى منطقة نجران.
وحول حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 25-45 كم/ساعة، فيما يتردد ارتفاع الموج بين متر ومترين.
وحول حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، قالت هيئة الأرصاد، إنها ستكون شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، فيما يتفاوت ارتفاع الموج من متر إلى مترين.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية:
اقرأ ايضا :
الأرصاد: أمطار رعدية على 6 مناطق بالمملكة الجمعة
كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض في درجات الحرارة ورياح نشطة على بعض مناطق المملكة.. الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.