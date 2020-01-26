انخفاض في درجات الحرارة ورياح نشطة على بعض مناطق المملكة.. الأحد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تتوالى درجات الحرارة في الانخفاض بنسبة ملموسة، غدًا الأحد، على كافة مناطق المملكة.

كما توقعت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم، أن يكون انخفاض درجات الحرارة مصحوبًا بنشاط في الرياح السطحية على مناطق الحدود الشمالية، والقصيم، والشرقية، والرياض، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، ويمتد حتى منطقة نجران.

وحول حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 25-45 كم/ساعة، فيما يتردد ارتفاع الموج بين متر ومترين.

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وحول حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، قالت هيئة الأرصاد، إنها ستكون شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، فيما يتفاوت ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية:

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