السعودية اليوم / مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يبدأ زيارة إلى السودان



الخرطوم 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واس

بدأ مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى أخيم اشتاينر، على رأس وفد من مسؤولي الأمم المتحدة زيارة رسمية إلى السودان تستغرق ثلاثة أيام .

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان صادر عنها اليوم، إن الزيارة تأتي فى إطار السعى لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتعهدات التي قدمها البرنامج للحكومة الإنتقالية، ومتابعة لنتائج لقاء اشتاينر مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر الماضي.

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10:52ت م

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