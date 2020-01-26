السعودية اليوم / نجاح زراعة جهاز صدمات قلب لمريض بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان



جازان 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واس

قام فريق طبي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بزراعة ناجحة لجهاز صدمات قلب لمريض كان يعاني من ضعف شديد بعضلة القلب كأول حالة تعمل بمركز القلب بالمستشفى وقد تكللت العملية بالنجاح.

يذكر أن قسم كهرباء القلب من الأقسام الحديثة بالمركز وستتكامل خدماته قريباً إن شاء الله .

// انتهى //

10:25ت م

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