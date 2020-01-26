السعودية اليوم / ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا بالصين إلى 56



شنغهاي 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واس

أكدت الصين إصابة 1975 شخصا بفيروس كورونا الجديد بحلول 25 يناير في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس إلى 56.

وظهر الفيروس في البداية في مدينة ووهان بإقليم هوبي بوسط الصين أواخر العام الماضي وانتقل إلى مدن صينية أخرى من بينها بكين وشنغهاي .

// انتهى //

10:10ت م

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