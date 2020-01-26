السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف بالقصيم تُشارك ميدانياً في مهرجان ربيع البكيرية ٤١



بريدة 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واس

شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم ممثلاً بهيئة محافظة البكيرية في مهرجان ربيع البكيرية ٤١ ، من خلال الحضور الميداني وتفعيل المصلى المتنقل التابع للفرع والذي شهد عدداً كبيراً من المصلين وعرض بعض المواد التوعوية عبر شاشات المصلى، بالإضافة إلى توزيع مواد توعوية.

وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم صالح بن علي العميرة أن جميع الهيئات بالمنطقة تعمل بالمهرجانات والمناسبات وفق الخطة الميدانية المرسومة، والتي تهدف إلى إبراز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال حضور فرق الهيئة والتنبيه للصلوات وتقديم النصح والتوجيه والإرشاد، وتفعيل المصليات المتنقلة التابعة لفرع الرئاسة ومعالجة الملاحظات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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09:47ت م

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