السعودية اليوم / "التسويق الإلكتروني بالمحتوى" دورة تدريبية بغرفة جازان غداً



جيزان 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واس

تنظم غرفة جازان بالتعاون مع معهد ريادة الأعمال الوطني بجازان غداً, دورة تدريبية بعنوان "التسويق الإلكتروني بالمحتوى"، وذلك على مسرح الغرفة بمدينة جيزان.

وتستهدف الدورة رواد ورائدات الأعمال والمهتمين بريادة الأعمال، وذلك ضمن البرامج والدورات التدريبية التي تنفذها الغرفة خلال العام الحالي.

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09:46ت م

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