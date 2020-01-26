شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 33 مخالفة للذوق العام بجازان والان نبدء بالتفاصيل

صرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة جازان أنه وفي إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 444 بتاريخ 4/8/1440هــ فقد جرى خلال مهرجان جازان الشتوي ضبط 33 مخالفة للذوق العام شملت مخالفة ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة والكتابة على وسائل النقل والجدران واشغال مقاعد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة واشعال النار في الحدائق والأماكن العامة الغير مسموح بها مشيرا إلى انه تم ايقاع العقوبات المقررة بحقهم.

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