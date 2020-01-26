شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: رياح وأتربة مثارة على المدينة المنورة ونجران والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع ، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم.

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة نجران تشمل محافظة شرورة.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الرابعة مساءً.