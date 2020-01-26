2020-01-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إيداع الدعم للمشمولين في برنامج الحقيبة والزي المدرسي من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

ويستهدف برنامج الزي المدرسي والحقيبة المدرسية العديد من الأسر المستفيدة وذلك عبر الضمان الاجتماعي، وهو عبارة عن برنامج الدعم المساند عبر تخصيص الإعانات المالية للطلاب والطالبات.

Advertisements

ويتم صرف الدعم ضمن برنامج الحقيبة والزي المدرسي للمستفيدين مع بداية كل عام جديد أو كل فصل دراسي جديد، حيث أعلنت وزارة العمل والتنمية عن إيداع مستحقات الحقائب والزي المدرسي للطلاب.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد بدأت قبل ساعات بإيداع المبالغ الخاصة من برنامج المساعدة المقطوعة للمستفيدين والمستفيدات من المساعدة المقطوعة من الضمان الاجتماعي.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر







