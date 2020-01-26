- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم إيداع الدعم للمشمولين في برنامج الحقيبة والزي المدرسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بعد ساعات من بدء إيداع المساعدة المقطوعة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إيداع الدعم للمشمولين في برنامج الحقيبة والزي المدرسي من مستفيدي الضمان الاجتماعي.
ويستهدف برنامج الزي المدرسي والحقيبة المدرسية العديد من الأسر المستفيدة وذلك عبر الضمان الاجتماعي، وهو عبارة عن برنامج الدعم المساند عبر تخصيص الإعانات المالية للطلاب والطالبات.
ويتم صرف الدعم ضمن برنامج الحقيبة والزي المدرسي للمستفيدين مع بداية كل عام جديد أو كل فصل دراسي جديد، حيث أعلنت وزارة العمل والتنمية عن إيداع مستحقات الحقائب والزي المدرسي للطلاب.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد بدأت قبل ساعات بإيداع المبالغ الخاصة من برنامج المساعدة المقطوعة للمستفيدين والمستفيدات من المساعدة المقطوعة من الضمان الاجتماعي.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر إيداع الدعم للمشمولين في برنامج الحقيبة والزي المدرسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.