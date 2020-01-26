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طقس شديد البرودة في الرياض

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2020-01-26

هذا الأسبوع الأبرد في السنة

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل العشرات من المغردين عبر وسم “برد الرياض”، حيث تدنت درجات الحرارة لمستويات قياسية في مثل هذا الوقت من العام.

وكانت الرياض قد شهدت خلال الساعات الماضية تدنياً في درجات الحرارة مع نشاط للرياح السطحية.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على الرياض والعديد من المناطق على مستوى المملكة.

يذكر أن د.خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، توقع أن يكون هذا الأسبوع هو الأبرد في السنة على الإطلاق.

وتوقع الزعاق، أن يبدأ الشتاء الفعلي بالانكماش بعد أسبوعين بمشيئة الله.

وقال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أن درجة الحرارة تنقسم إلى قسمين، درجة مقاسة ودرجة محسوسة، المقاسة هي التي تقيسها الأجهزة والمحسوسة هي التي تقيسها الأجساد وهي الأهم.

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