- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم طقس شديد البرودة في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
هذا الأسبوع الأبرد في السنة
متابعات الخليج 365 - الرياض
تفاعل العشرات من المغردين عبر وسم “برد الرياض”، حيث تدنت درجات الحرارة لمستويات قياسية في مثل هذا الوقت من العام.
وكانت الرياض قد شهدت خلال الساعات الماضية تدنياً في درجات الحرارة مع نشاط للرياح السطحية.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على الرياض والعديد من المناطق على مستوى المملكة.
يذكر أن د.خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، توقع أن يكون هذا الأسبوع هو الأبرد في السنة على الإطلاق.
وتوقع الزعاق، أن يبدأ الشتاء الفعلي بالانكماش بعد أسبوعين بمشيئة الله.
وقال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أن درجة الحرارة تنقسم إلى قسمين، درجة مقاسة ودرجة محسوسة، المقاسة هي التي تقيسها الأجهزة والمحسوسة هي التي تقيسها الأجساد وهي الأهم.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر طقس شديد البرودة في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.