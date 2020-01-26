شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. القنصلية في هونج كونج تدعو إلى المغادرة والان نبدء بالتفاصيل
ونصحت القنصلية عبر تويتر، تأجيل زيارة المواطنين المجدولة إلى هونح كونج سواء لغرض العمل أو الدراسة أو السياحة بما في ذلك الزيارات الرسمية.
وقالت القنصلية بأن الأفضل للطلاب الدارسين في هونج كونج والمتواجدون في المملكة حالياً؛ عدم العودة لحين تحسن الأمور والتنسيق في ذلك مع الملحقية الثقافية.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا.. القنصلية في هونج كونج تدعو إلى المغادرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.