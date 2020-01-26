شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. القنصلية في هونج كونج تدعو إلى المغادرة والان نبدء بالتفاصيل

دعت القنصلية في هونج كونج، المواطنين السعوديين، الزائرين والمقيمين في هونج كونج إلى المغادرة بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

ونصحت القنصلية عبر تويتر، تأجيل زيارة المواطنين المجدولة إلى هونح كونج سواء لغرض العمل أو الدراسة أو السياحة بما في ذلك الزيارات الرسمية.

وقالت القنصلية بأن الأفضل للطلاب الدارسين في هونج كونج والمتواجدون في المملكة حالياً؛ عدم العودة لحين تحسن الأمور والتنسيق في ذلك مع الملحقية الثقافية.