مطالبات بتأخير بدء الدوام الصباحي في مدارس حفر الباطن

2020-01-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

طالب عدد من أولياء الأمور، إدارة تعليم حفر الباطن بتأخير موعد بدء الدوام الصباحي، أسوة ببعض إدارات التعليم التي قررت ذلك، بسبب موجة البرد الشديدة التي تشهدها المملكة.

وقال ولي الأمر ناجي العنزي، إن الكبار في السن لا يمكنهم تحمل برودة الطقس، فكيف يمكن للأطفال تحمل ذلك؟! موضحاً أنه قرر تأخير دوام أطفاله حرصاً على صحتهم كما حث أقاربه على ذلك.

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وأضاف أنه انتظر أن تعلن إدارة التعليم في حفر الباطن قرار تأجيل بدء الدوام الصباحي، وعندما لم تعلن ذلك اتخذ القرار بنفسه، لحماية أطفاله، وخاصة أن أغلب المدارس مفتوحة ولا يوجد بها وسائل تدفئة.

بينما رأت ريم الطامي أنه كان من الأفضل أن يتم تأخير بدء الدوام مع إلغاء حصة النشاط، موضحة أنه بذلك يكون الخروج كالمعتاد دون التفريط في حصص الدروس .

وشدد خالد البلوي على أنه ليس هناك أهم من سلامة الأبناء، ولذا كان على إدارة التعليم ألا تضع الكرة في ملعب قائد المدرسة وتبادر كبقية الإدارات وتتخذ قرار تأجيل الدوام.

وكان محلل الطقس توكي الوايلي، أعلن ‫أنه من المتوقع أن تسجل حفر الباطن‬⁩ في الصباح الباكر 2 درجة تحت الصفر.

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