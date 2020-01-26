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شكرا لقرائتكم أولياء الأمور يطالبون تعليم الطائف بتأخير بدء الدوام الصباحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أسوة بإدارات التعليم الأخرى
متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف
قررت إدارة تعليم الطائف إلغاء الطابور الصباحي اليوم الأحد في كافة المراحل بالمحافظة والمراكز التابعة لها، بسبب انخفاض درجات الحرارة.
وتسبب هذا الأمر في استياء أولياء الأمور حيث كانوا يرغبون في تأخير موعد بدء الدوام الصباحي، وليس إلغاء الاصطفاف فقط.
وطالب أولياء الأمور بتأخير الدوام الصباحي إلى الساعة الثامنة والنصف صباحًا، كما فعلت إدارات التعليم في بعض المناطق والتي تشهد انخفاضا في درجات الحرارة أقل مما تشهده الطائف.
وأعرب سعود العتيبي لـ “متابعات الخليج 365” عن رغبته في قيام إدارة تعليم الطائف بدراسة قرار تأجيل بداية اليوم الدراسي إلى الساعة الثامنة والنصف صباحًا لهذا الأسبوع، أسوة بمعظم إدارات التعليم في المناطق الأخرى، والتي اتخذت هذا القرار تزامنا مع الانخفاض الشديد في درجات الحرارة الذي تشهده مناطق المملكة.
وأوضح متحدث تعليم الطائف، عواض الخديدي، أن مدير التعليم بمحافظة الطائف، الدكتور طلال اللهيبي، وجه قادة وقائدات المدارس باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطلبة من البرودة الشديدة، وإلغاء الاصطفاف الصباحي ليوم غد الأحد، وإدخالهم الفصول الدراسية مباشرة.
ولفت إلى أن هذا التوجيه جاء حرصاً منه على سلامة الطلاب والطالبات.
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