وفاة أسطورة الهلال مبارك عبد الكريم فجر اليوم

2020-01-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن الصحفي السعودي فهد الدوس، فجر اليوم، خير وفاة أسطورة نادي الهلال مبارك عبد الكريم.

ونشر الدوس تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، قال بها: “بقلوب مطمئنة بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر اليوم الأحد، أسطورة الهلال وقائده التاريخي مبارك عبدالكريم، بعد معاناة مع المرض”.

Advertisements

وأوضح أن الصلاة على اللاعب الراحل ستكون عصر اليوم في مسجد الملك فهد بإسكان الخبر، بينما سيكون العزاء في منزل ابن أخيه سالم.

يذكر أن مبارك عبدالكريم أسطورة الهلال في الثمانينيات، وهو أول كابتن في تاريخ نادي الهلال، كما أنه أول من حمل كأس الملك عام 1381 هجرية، وتحديدا أمام نادي الوحدة، وذلك في أول مشاركة لأندية المنطقة الوسطى في مسابقة كأس الملك.

حمل كأس الملك عام 1384 هجرية أمام الاتحاد، وكأس ولي العهد أمام الاتحاد أيضا في نفس العام.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على