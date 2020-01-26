شكرا لقرائتكم صورة عمرها أكثر من 100 عام للسوق التجاري بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-26 ألتقطت عام 1914م متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements نشر حساب دارة الملك عبد العزيز، المتخصصة في خدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية والجزيرة العربية والعالم العربي، صورة تاريخية للسوق التجاري في الرياض. وعلق الحساب على الصورة قائلاً: ” صورة تاريخية للسوق التجاري في الرياض، ويظهر سوق الخرازين بجوار المسجد، وسور النساء تحت سور القصر، التقطت عام ١٣٢٢هـ الموافق ١٩١٤م، أي أنه تم التقاطها قبل أكثر من 100 عام. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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