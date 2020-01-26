اخبار السعوديه

تأجيل بداية الدوام بـ جامعة الحدود الشمالية لمدة أسبوع

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

شكرا لقرائتكم تأجيل بداية الدوام بـ جامعة الحدود الشمالية لمدة أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-26

بسبب تدني درجات الحرارة
جامعة الحدود الشمالية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مدير جامعة الحدود الشمالية، الدكتور محمد يحيى الشهري، تأجيل بداية اليوم الدراسي في جميع فروع الجامعة، ليبدأ في الساعة التاسعة صباحًا، وذلك لمدة أسبوع بداية من اليوم الأحد.

Advertisements

وقالت الجامعة في بيان لها عبر “تويتر”: “إنه نظراً لموجة البرد الشديد هذا الأسبوع، وحرصاً على مراعاة سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي جامعة الحدود الشمالية، تم تأجيل بداية اليوم الدراسي من يوم غد الأحد الموافق ١ / ٦ إلى الساعة ٩ ولمدة أسبوع في جميع فروع الجامعة”.

وتشهد عدة مناطق في المملكة العربية انخفاضًا شديدًا في درجات الحرارة، الأمر الذي دفع مديري التعليم في عدة مناطق لتأجيل الاصطفاف الصباحي، وتأجيل بعض الجامعات موعد بدء اليوم الدراسي بها.

تابعنا على تواصل معنا على1a26a4ebed.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل بداية الدوام بـ جامعة الحدود الشمالية لمدة أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا