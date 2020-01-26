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شكرا لقرائتكم تأجيل بداية الدوام بـ جامعة الحدود الشمالية لمدة أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بسبب تدني درجات الحرارة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن مدير جامعة الحدود الشمالية، الدكتور محمد يحيى الشهري، تأجيل بداية اليوم الدراسي في جميع فروع الجامعة، ليبدأ في الساعة التاسعة صباحًا، وذلك لمدة أسبوع بداية من اليوم الأحد.
وقالت الجامعة في بيان لها عبر “تويتر”: “إنه نظراً لموجة البرد الشديد هذا الأسبوع، وحرصاً على مراعاة سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي جامعة الحدود الشمالية، تم تأجيل بداية اليوم الدراسي من يوم غد الأحد الموافق ١ / ٦ إلى الساعة ٩ ولمدة أسبوع في جميع فروع الجامعة”.
وتشهد عدة مناطق في المملكة العربية السعودية انخفاضًا شديدًا في درجات الحرارة، الأمر الذي دفع مديري التعليم في عدة مناطق لتأجيل الاصطفاف الصباحي، وتأجيل بعض الجامعات موعد بدء اليوم الدراسي بها.
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