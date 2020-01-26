Gboard تختبر الآن اقتراح ملصقات مطابقة من الرموز التعبيرية الحالية

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تواصل شركة جوجل إيجاد طرق لتحسين واحدة من أكثر الأدوات المستخدمة في هواتفنا، والمُتمثلة في لوحة المفاتيح Gboard، وهذه المرّة، تقوم الشركة بتجربة اقتراح مجموعة من الملصقات، بناءًا على الرمز التعبيري المحدد، بالتالي ستكون النتائج مرحة بدون أدنى شك، على أن تكون هذه التجربة مشابهة للغاية للاختبار السابق الذي أضاف معه اقتراحات GIF والملصقات لرموز تعبيرية.

ومع هذه النسخة، ستُلاحظ وجود شريط إضافي أعلى لوحة المفاتيح فور التبديل إلى منتقي الرموز التعبيرية، وسيتم ملؤه مع ملصقات بمجرد تحديد رمز تعبيري، مع الإشارة، أن هذا لا يعمل مع جميع الرموز التعبيرية، بالتالي بعض الوجوه فقط هي التي سيظهر لها اقتراحات من الملصقات.

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من ناحيته، هذه الإضافة متاحة الآن في الإصدار التجريبي من Gboard 9.0.2.290777105، ومع ذلك لم يتمكن الجميع من رؤية هذه الإضافة، وإذا كنت تستخدم هذا الإصدار..، فيمكنك التوجه إلى إعدادات Gboard ومعرفة ما إذا كان يمكنك بالفعل العثور على إدخال اقتراحات الرموز التعبيرية ضمن التفضيلات، ويجب أن يتيح لك التبديل المجاور له تشغيل الشريط أو إيقافه.

وحتى إذا لم تشاهد الاقتراحات بعد، فقد يساعدك التحول إلى الإصدار التجريبي في أن تصبح جزءًا من الاختبار، وذلك عبر الاشتراك كمختبر في متجر بلاي أو عن طريق تحميل الإصدار بملفه الـ APK من هنا.

