آبل تشتري مكونات اتصالات آيفون من Broadcom بقيمة 15 مليار دولار

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أعلنت شركة Broadcom المعروفة بتصنيع عدة مكونات للاتصالات في الهواتف الذكية عن توقيعها اتفاقيتين مع شركة آبل لتزويدها بحاجتها من القطع المسؤولة عن الاتصالات بقيمة 15 مليار دولار.

وتغطي هذه الصفقة منتجات آبل المتنوعة التي ستطلقها منذ هذا العام وحتى منتصف 2023. هذا يعني أن آبل ستعتمد على الشركة في ثلاثة أجيال من الآيفون 2-4 أجيال من الآيباد على الأقل.

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لم تذكر الإتفاقية بالضبط ما هي القطع والمكونات التي ستحصل عليها آبل من Broadcom لكنها قد تشمل موديمات الجيل الخامس وهوائيات مختلفة ومضخمات طاقة.

كانت آبل قد قررت العام الماضي توزيع طلباتها من المكونات على اثنين من المنافسين وهما شركتي Broadcom و كوالكوم حتى لا تعتمد على مزود وحيد يتحكم بها، خاصة أن كوالكوم واجهت معها مشاكل قضائية بهذا الشأن.

وتعتمد Broadcom بشكل خاص على آبل كونها أحد أهم وأكبر زبائنها من الشركات المصنعة لشراء منتجاتها..، حتى أنها كانت تبحث عن بيع قطاع الاتصالات RF division بقيمة 10 مليار دولار وكانت آبل أحد المشترين المحتملين لاسيما بعد الاستحواذ على فريق المهندسين من إنتل المسؤول عن تطوير موديم الجيل الخامس.

