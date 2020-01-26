استعراض ميزة Nearby Sharing لنقل الملفات لاسلكياً في أندرويد [فيديو]

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نشر منتدى مطوري أندرويد الشهير XDA مقطع فيديو تستعرض فيه عمل ميزة لنقل الملفات لاسلكياً بين هواتف أندرويد تدعى Nearby Sharing وهي المنافس المباشر من جوجل لميزة AirDrop من آبل.

يستعرض الفيديو نقل عدد من الصور والفيديوهات بين هواتف بكسل بكل سلاسة.

وكانت ميزة نقل الملفات عبر تقنية NFC قد واجهت مشاكل وضعف في الإقبال من مستخدمي أندرويد ما جعل جوجل تتخلى عنها في أندرويد 10 وجعلتها مقتصرة على تطبيقها لإدارة الملفات Files فقط.

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لكن يبدو الآن أن جوجل تعمل على تطوير التقنية من جديد لتعمل على كامل مستوى نظام التشغيل وتكون منافس مباشر لتقنية AirDrop.

وتم إدراج الميزة في قائمة الإعدادات السريعة – كما يظهرها الفيديو – ومازالت قيد التطوير حيث فشلت في إحدى عمليات النقل بالرغم من سرعتها العالية. وتعمل الخدمة بكفاءة عالية في حال كانت المسافة بين الجهازين قصيرة (حوالي 30 سنتيمتر)،مع وجود خيار لتقييد الظهور لمنع الغرباء من إرسال الملفات لجهازك.

هناك خدمات مشابهة من العديد من مصنعي هواتف أندرويد مثل Quick Share قيد التطوير من سامسونج وأيضاً الشركات الصينية شاومي وأوبو وفيفو كلها لديها بدائل، لكن دائماً من الأفضل أن نرى خدمة شاملة موجودة ضمن نظام أندرويد ومتاحة لكافة المطورين ما يسهل عملية التبادل بين مختلف هواتف أندرويد بغضّ النظر عن الشركة المصنعة.

لاتتوفر معلومات عن موعد إطلاق الميزة أو على الأقل إعلانها رسمياً، لكن طالما تسرب هذا الفيديو يعني أنها ليست بعيدة للغاية..، قد تكون في مؤتمر المطورين المقبل ربما والذي يبدأ في 12 مايو القادم.



