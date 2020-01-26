إنقاذ طفل بعد ابتلاعه قطعة معدنية في محافظة المويه

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نجح فريق طبي بمستشفى المويه العام التابع لصحة الطائف في إنقاذ طفل بعد ابتلاعه ريالاً معدنيًّا.

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وجاء في تفاصيل الخبر وفقاً لـ”سبق”، أن ذوي الطفل أحضروه إلى طوارئ المستشفى للكشف عليه؛ حيث اتضح وجود جسم غريب سقط في المريء، ليقرر الفريق الطبي إجراء عملية عاجلة لاستخراج القطعة المعدنية.

واستغرقت إجراءات العملية نحو 20 دقيقة..، وبعد إفاقة الطفل من التخدير قرر الفريق الطبي السماح لذويه باصطحابه إلى البيت، وذلك بعد التأكد من عدم وجود أي مضاعفات.



