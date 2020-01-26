“كفاءة”: لهذه الأسباب “#سخانتك_تفزع_لك”.. فيديو

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أوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة” أسبابًا عدة، تسهم في خفض الاستهلاك الشهري للسخانة، وتطيل عمرها، وتوفر الأمان؛ ما يجعل “#سخانتك_تفزع_ لك”.
وتتمثل تلك الأسباب في: اختيار المستوى الأعلى في بطاقة كفاءة الطاقة، واختيار الحجم المناسب للاحتياج، ووضع السخان على درجة 60، والحرص على الصيانة الدورية..، وإطفاء السخان في حال عدم استخدامه فترة طويلة.
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