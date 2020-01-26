حقيقة إضافة التعليم لمادة الأسلحة بالمناهج الدراسية

︎ : . أوضحت الهيئة العامة لمكافحة الإشاعات، أمس السبت، حقيقة قرار وزير التعليم بإضافة مادة الأسلحة بالمناهج الدراسية. وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” لا صحة لما يتداول مجددا بعنوان “وزير التعليم يضيف مادة الاسلحة بالمناهج”. وأضافت: كما أن الصور المتداولة للخبر مفبركة وتم تعديلها بالفوتوشوب.





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