بالفيديو..المياه تتجمد والإبل عاجزة عن الشرب في طريف بسبب شدة البرودة

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وثق مقطع فيديو تجمد المياه في طريف شمال المملكة اليوم السبت بسبب الإنخفاض الشديد في درجات الحرارة إلى ما دون الصفر مئوية .

وأظهر المقطع الإبل وهي عاجزة عن الشرب بعدما أصبح الماء أمامها ثلجاً في مشهد نادر .

وكانت الهيئة العامة لللأرصاد قد كشفت اليوم عن تسجيل طريف 3 درجات مئوية تحت الصفر كأكثر المدن برودة اليوم في المملكة .