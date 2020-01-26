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وثق مقطع فيديو تجمد المياه في طريف شمال المملكة اليوم السبت بسبب الإنخفاض الشديد في درجات الحرارة إلى ما دون الصفر مئوية .
وأظهر المقطع الإبل وهي عاجزة عن الشرب بعدما أصبح الماء أمامها ثلجاً في مشهد نادر .
وكانت الهيئة العامة لللأرصاد قد كشفت اليوم عن تسجيل طريف 3 درجات مئوية تحت الصفر كأكثر المدن برودة اليوم في المملكة .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..المياه تتجمد والإبل عاجزة عن الشرب في طريف بسبب شدة البرودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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