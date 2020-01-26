تعميم من «التعليم» بشأن تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية وحركة النقل

أقرت وزارة التعليم خطوات إجرائية لتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية والمدارس وحركة النقل الداخلي والخارجي لعام 1441هـ.

وكشفت مصادر «عاجل»، الخطوات التي اتخذتها «التعليم» لتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية والمتعلقة أيضًا بحركة النقل الداخلي والخارجي لعام 1441هـ.

وبحسب مصادر «عاجل»، فإن «التعليم» طالبت في تعميم صادر عنها، بإطلاع جميع شاغلي الوظائف التعليمية على محتوى التعميم والتوقيع عليه بالعلم وتحمُّل مسؤولية ذلك، على أن يقوم شاغلو الوظائف التعليمية بمراجعة بياناتهم والتأكد من صحتها في جميع حقول الدرجة بالنظام والإقرار بذلك.

وألزمت «التعليم» الرئيس المباشر، بالتأكد من صحة الغياب والأداء الوظيفي وحالة رأس العمل والأداء الوظيفي والتعديل على عدم صحة الغياب، بحسب المصادر.

وطالب التعميم، «المعلمين المكلفين جزئيًّا أو كليًّا برفع طلبات تعديل البيانات عن طريق النظام على أن يتم استكمال إجراءات رفع الطلب من قائد المدرسة الأساسية»، فيما أكد على قائد المدرسة بضرورة تحديث البيانات الأساسية للمدرسة وإعداد الفصول والطلاب وشاغلي الوظائف التعليمية.

وأكدت مصادر «عاجل» أن التعليم حذّرت في تعميمها بتطبيق النظام بحق كل من يخالف ضوابط أمن المعلومات ويتجاوز الصلاحيات.

وطالبت «التعليم» شاغلي الوظائف التعليمية من طالبي النقل طباعة نموذج الإقرار وطباعة استمارة النقل من النظام وتوقيعهما واعتمادهما من قِبَلِ الرئيس المباشر وختمهما، ورفعهما على النظام مع حفظ الأصل ضمن حركة النقل في المدرسة الأساسية، مشيرة إلى أن جميع العمليات التي تتم على حساب المعلم ترصد في النظام آليًا، وسيتم الرجوع إليها عند الحاجة.

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وأكدت أنه لن يقبل التعديل على بيانات شاغلي الوظيفة التعليمية بعد إغلاق النظام؛ حيث سيتم مفاضلته على البيانات المدونة وقت الإغلاق، وستعالج طلبات التعديل المرفوعة قبل إغلاق النظام.

وناشدت «التعليم» منسوبيها، عند وجود أي مشاكل تقنية تتعلق بالنظام (مثل دخول النظام) برفع بلاغ طلب دعم فني في نظام نور للإدارة العامة للتحول الرقمي.

وأكدت وزارة التعليم، أن قانون حركة النقل سيتم بناؤه على المراحل حسب التخصصات والمؤهلات بما يتناسب مع أولوية المرحلة والاحتياج الفعلي والموازنة وقت إجراء حركة النقل.

وأشار التعميم إلى أن تلك الخطوات الإجرائية، تأتي بناء على تعميم نائب وزير التعليم بشأن تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية والمدارس وحركة النقل الداخلي والخارجي لعام 1441، وانطلاقًا من اهتمام الوزارة بشاغلي الوظائف التعليمية وتهيئة المناح الملائم لهم بما يعود بالأثر الإيجابي على العملية التعليمية التربوية والعمل على تطوير آليات حركة النقل وضوابطها ومفاضلتها، وبما لا يتعارض مع الأهداف الأساسية للعمل في الميدان التعليمي وتسديد احتياجه من شاغلي الوظائف التعليمية.

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