السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي رئيس جمهورية تركيا في ضحايا الزلزال



الرياض 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد: ( تلقيت نبأ الزلزال الذي وقع في شرق تركيا ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة ، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب).

// انتهى //

07:23ت م

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الرياض 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا ، إثر الزلزال الذي وقع في شرق تركيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.وقال سمو ولي العهد: ( تلقيت نبأ الزلزال الذي وقع في شرق تركيا ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة ، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب).// انتهى //07:23ت م0004

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