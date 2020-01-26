

الرياض 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا ، إثر الزلزال الذي وقع في شرق تركيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى :( علمنا بنبأ الزلزال الذي وقع في شرق تركيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية تركيا الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية

// انتهى //

07:22ت م

0003



الرياض 01 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 26 يناير 2020 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا ، إثر الزلزال الذي وقع في شرق تركيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.وقال الملك المفدى :( علمنا بنبأ الزلزال الذي وقع في شرق تركيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية تركيا الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة ، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته ، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ، ويحفظكم وشعب جمهورية تركيا من كل سوء ومكروه ، إنه سميع مجيب).// انتهى //07:22ت م0003

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية تركيا في ضحايا الزلزال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.