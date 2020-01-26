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القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا الزلزال

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا ، إثر الزلزال الذي وقع في شرق تركيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: ( علمنا بنبأ الزلزال الذي وقع في شرق تركيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية تركيا الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة ، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته ، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ، ويحفظكم وشعب جمهورية تركيا من كل سوء ومكروه ، إنه سميع مجيب).

وقال سمو ولي العهد: ( تلقيت نبأ الزلزال الذي وقع في شرق تركيا ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة ، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب).

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