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تأخير بداية اليوم الدراسى للساعة التاسعة بتبوك بسبب برودة الطقس

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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تأخير بداية اليوم الدراسى للساعة التاسعة بتبوك بسبب برودة الطقس

الأحد 26 يناير 2020

صورة ارشيفية

أعلن المعهد العلمى برفحاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن تأخير بداية اليوم الدراسى للساعة التاسعة صباحا ابتداء

من اليوم ولمدة ثلاثة أيام حفاظاً على سلامة طلاب ومنسوبى المعهد، كما قررت جمعية كرام لتحفيظ القرآن بـرفحاء تأخير الدوام فى

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الإدارات والمدارس الصباحية إلى الساعة 9 صباحاً، من يوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء، وذلك نظراً لبرودة الاجواء ولسلامة منسوبى

الجمعية.

كما أعلن مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمرى بإلغاء الاصطفاف الصباحى واعتماد بداية الحصة الأولى الساعة

الثامنة والنصف في مدارس تبوك مع استمرارية توقيت الخروج دون تغيير، وذلك بناء على رأي اللجنة المختصة نتيجة استمرار

الأحوال الجوية الباردة التي تشهدها المنطقة, ويشمل ذلك جميع مدارس منطقة تبوك.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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