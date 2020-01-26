فيديو يرصد لحظة وصول ركاب طائرة قادمة من الصين وفحصهم طبياً في مطار الملك خالد

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رصد مقطع فيديو لحظة وصول طائرة قادمة من مدينة غوانزو الصينية إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وفحص ركابها، في ظل انتشار فيروس كورونا بسلالته الجديدة في الصين.

وأظهر الفيديو بحسب “العربية” الركاب القادمين أثناء فحصهم من قبل فريق طبي تواجد على بوابات القدوم، للتأكد من خلوهم من الفيروس، وكإجراء وقائي من انتشاره، ضمن الإجراءات الاحترازية في مطارات المملكة.

يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت اتخاذها تلك الإجراءات الوقائية، على الركاب القادمين من الصين إلى المملكة..، للرحلات المباشرة وغير المباشرة، بهدف التأكد من خلوهم من الفيروس المنتشر في جنوب الصين.