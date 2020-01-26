︎ :
.
تبحث منظمة أوبك تمديد تخفيضاتها لإنتاج النفط حتى نهاية العام؛ إذ إن الأسواق ما زالت تبدو في وضع نزولي، لكن المناقشات تظل في مرحلة مبكرة.
وذكر مصدر مطلع، وفقًا لوكالة تاس الروسية للأنباء، أنه من المقرر أن تجتمع المنظمة التي تُضم مُصدرين للنفط في مارس، لكنها ربما تجتمع أيضًا في يونيو لاتخاذ قرار بشأن السياسة.
وفي سياق متصل، نقلت وكالة بلتا للأنباء عن رئيس روسيا البيضاء، ألكسندر لوكاشينكو، قوله اليوم الجمعة: إن بلاده تبحث عن بدائل للنفط الروسي وتجري مناقشات مع الولايات المتحدة والسعودية والإمارات.
وتوقفت إمدادات النفط من روسيا إلى روسيا البيضاء بشكل مفاجئ في الأول من يناير..، إذ علقت شركات من بينها روسنفت وجازبروم نفط ولوك أويل وسورجوت نفت جاز التسليمات في الوقت الذي تناقش فيه موسكو ومنسك بنود عقدهما فيما يتعلق بإمداد النفط.
كانت هذه تفاصيل خبر أوبك تدرس الإبقاء على تخفيضات النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.