السعودية اليوم / تأجيل الدوام الصباحي في مدارس تبوك نتيجة الأجواء الباردة



تبوك 30 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 25 يناير 2020 م واس

أعلن مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري بإلغاء الاصطفاف الصباحي واعتماد بداية الحصة الأولى الساعة الثامنة والنصف في مدارس تبوك مع استمرارية توقيت الخروج دون تغيير، وذلك بناء

على رأي اللجنة المختصة نتيجة استمرار الأحوال الجوية الباردة التي تشهدها المنطقة, ويشمل ذلك جميع مدارس منطقة تبوك.

// انتهى //

00:15ت م

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