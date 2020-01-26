شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معرض «خير أمة» بالجامعة الإسلامية غدا والان نبدء بالتفاصيل

ينطلق غدا الإثنين بالجامعة الإسلامية معرض «خير أمة» ضمن برامج مبادرة القيم والأخلاق، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ويستمر المعرض حتى 10 جمادى الآخرة 1441هـ، ويهدف إلى تعزير القيم في المجتمع من خلال أنشطة تفاعلية وبرامج علمية ومحاضرات، وندوات تسهم في تحويل القيم إلى سلوكيات عملية.

ويفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور من مختلف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين للأفراد والعائلات والأطفال طوال أيامه في الفترة الصباحية من الساعة 9 - 12 ظهرًا، وفي الفترة المسائية من الساعة 4:30 - 9:30 مساءً.

ويتضمن المعرض عددًا من الفعاليات والأنشطة وورش العمل، حيث يقام عرض للقيم بلغات متعددة تسهم في توسيع دائرة المستهدفين من طلاب الجامعة على اختلاف لغاتهم وبلدانهم، كما تقام ورش عمل مصاحبة الأولى عن آليات غرس قيم «خير أمة» للطلاب، والثانية أخلاقيات مهنة الطب بالتنسيق مع المركز الطبي الجامعي، والثالثة بعنوان: «قيم وأخلاقيات خدمة الزوار»، والرابعة عن قيم وأخلاقيات خدمة الزوار باللغات، ويشارك فيها عدد من طلاب الدراسات العليا.