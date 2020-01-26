شكرا لقرائتكم خبر عن تقليم الأشجار وإزالة الرمال المتراكمة بـ«الهاف مون» والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية الظهران ممثلة في إدارة الحدائق والتجميل بتقليم الأشجار بطريق الملك فهد بشاطئ نصف القمر «الهاف مون»، وإزالة الرمال المتراكمة على المسطحات الخضراء بمدخل اللؤلؤ بشاطئ نصف القمر، ضمن حملة تحسين المشهد الحضري.

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