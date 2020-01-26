شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل 25 شابا من الباحثين عن العمل والان نبدء بالتفاصيل

أقامت لجنة التأهيل والتوظيف بجمعية سيهات للخدمات الاجتماعية أمسية للتوظيف لتأهيل 25 شابا من الباحثين عن العمل. وأكد مسؤول اللجنة بالجمعية تفاعل أكثر من 25 شابا من الباحثين عن فرص عمل مع الأمسية، وكذلك من يرغب بتحصيل دخل إضافي، وقدم لهم المسؤولون تعريفا مفيدا عن آليات العمل والخطط. وأبان الشافعي أن احتضان اللجنة للأمسية هو من صميم عملها، حيث تسعى بتعاونها مع جميع الشركات والمؤسسات ومراكز التدريب لتأهيل الباحثين عن فرص العمل، وإيجاد فرص مناسبة، مرحبا بالمزيد من التعاون بين الجمعية وبين جميع الجهات، حفاظا على هدفها الإستراتيجي في توظيف الشباب السعودي وخفض نسب البطالة.

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