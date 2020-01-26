شكرا لقرائتكم خبر عن 133 متدربا ينضمون لـ«التهيئة» بتقنية القطيف والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت تقنية القطيف برنامج التهيئة للتدريب التعاوني للفصل التدريبي الثاني، والذي نفذه مكتب التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي بوكالة شؤون المتدربين بالكلية.

وكان البرنامج قد بدأ بكلمة من مدير المكتب عمار العرفات رحب خلالها بالمتدربين المتوقع تخرجهم والملتحقين ببرنامج التدريب التعاوني والبالغ عددهم 133 متدربا، منهم 21 متدربا في تخصص الدعم الفني و34 متدربًا في تخصص المحاسبة و63 متدربًا في تخصص الإدارة المكتبية و15 متدرباً في تخصص إدارة أنظمة شبكات، وبين لهم أهداف البرنامج المتمثلة في إتاحة المجال للمتدربين لاكتساب الخبرات العملية ومحاكاة البيئة العملية والتعود على تحمل المسؤولية وجني العديد من الفوائد على جميع الأصعدة.

كما بين العرفات مدة البرنامج وطريقة التقييم والضوابط وغيرها مما يحتاجه المتدرب من معلومات هامة في هذه المرحلة، ووقع المتدربون اتفاقية التدريب، كما قاموا بتعبئة استبانة رضا المستفيدين وشاهدوا عرضا شمل التعليمات الخاصة بالتدريب التعاوني والنماذج المستخدمة وتوزيع الدرجات.

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وأكد وكيل شؤون المتدربين عبدالواحد آل يوسف للمتدربين كيفية إعداد التقارير الفنية والعرض الشفهي والأخلاقيات الوظيفية وبعض مهارات التعامل مع الآخرين، وتضمن البرنامج كلمة لعضو هيئة التدريب بقسم التقنية الإدارية حسين الربيعة تطرق فيه إلى أخلاقيات المهنة وكيفية التعامل مع ضغوط العمل وأهمية الانضباط بالعمل.

من جهته أوضح عميد الكلية م.أحمد الغامدي أن البرنامج هو جهد مشترك بين الكلية ومنشآت سوق العمل التي تتيح للمتدربين الفرصة لتطبيق مهاراتهم في الواقع العملي لديها، وأكد على ضرورة الانضباط والالتزام في المرحلة القادمة، والتي تعكس مدى الاستعداد والجدية للمتدرب أمام جهات القطاع الخاص مما يساعد في خلق فرص وظيفية للمتدربين.

وفي ختام اللقاء الذي استمر على مدى 4 أيام التقى المتدربون بمشرفي التدريب التعاوني واستمعوا إلى تعليمات فترة التدريب.