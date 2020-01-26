شكرا لقرائتكم خبر عن موجة غبار تفاجئ الشرقية وتمهد للأجواء الباردة والان نبدء بالتفاصيل

شهدت المنطقة الشرقية أمس، موجة غبار نتيجة لنشاط الرياح السطحية الشمالية خلال النهار وتسببت في إثارة الأتربة والغبار، ما أدى إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية، ويمهد الغبار بحسب خبراء الأرصاد لبرودة في أجواء المنطقة.

وتوقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها انتهاء موجة الأتربة التي شملت مختلف مناطق الشرقية مساء أمس، مشيرة إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية ونشاط في الرياح السطحية في كل من الأحساء، الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، العديد، القطيف، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، رأس تنورة، قرية العليا.

» منخفض قطبي

وأكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك د.خالد الزعاق لـ«اليوم»، أن الغبار الذي شهدته المنطقة الشرقية ناجم عن استقبالنا خلال هذه الأيام للمنخفض القطبي البارد، وعادة إذا انحدر هذا المنخفض من المناطق الشمالية فإنه يحمل في جعبته الغبار والأتربة ويؤثر على شمال المنطقة الوسطى وأيضا المناطق الوسطى والشرقية من الجزيرة العربية، وأن هذه الموجة هي مقدمة الموجة الباردة، مضيفا: إن موجة البرد من بداية يوم أمس واليوم الأحد فيما تخف حدة الموجة الباردة من يوم غد الإثنين، وسنعيش إلى نهاية هذا الأسبوع على آثار هذه الموجة القطبية.

» أقل المعدلات

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من جهة أخرى، سجلت درجة الحرارة في حاضرة الدمام أقل معدلاتها الشتوية أمس، ووصلت إلى 15 مئوية نهارا و5 درجات ليلا، حيث تبلغ البرودة ذروتها خلال 72 ساعة قادمة، ثم تبدأ الحرارة في العودة إلى حالتها الطبيعية تدريجيا، فيما يستمر انخفاض نسب الرطوبة، ويساعد ذلك بالإضافة إلى نشاط الرياح السطحية في زيادة الشعور بشدة البرد وخاصة في الليل.

» كتلة هوائية

وبحسب المختصين في متابعة الأحوال الجوية، فإنه من المتوقع أن تواصل الكُتلة الهوائية القطبية الباردة تأثيرها على معظم مناطق المملكة، الذي يكون ملحوظا بشكل خاص في مناطق الشمال والشرقية والرياض والقصيم، في حين تتعرض مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل لموجة قوية من الرياح المثيرة للغبار، وقد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في بعض المواقع.

وفي تقريرها لحالة طقس الأحد، أشارت هيئة الأرصاد وحماية البيئة إلى استمرار الانخفاض الملموس لدرجات الحرارة في كافة مناطق المملكة، كما تنشط الرياح السطحية على مناطق الحدود الشمالية والقصيم والشرقية والرياض، وكذلك على مكة والمدينة، وتمتد إلى نجران، وتكون الرياح في البحر الأحمر والخليج العربي شمالية إلى متقلبة الاتجاه، وترفع الأمواج إلى مترين في الحد الأعلى.