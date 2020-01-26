شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأمير محمد بن فهد تكشف تفاصيل جائزة اليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير جامعة الأمير محمد بن فهد د.عيسى الأنصاري أن الجامعة أثبتت على أرض الواقع اهتمامها بالمبادرات الاجتماعية، جنبا إلى جنب مع الاهتمام بالشؤون الأكاديمية والتدريسية، مؤكدا أنه لهذا السبب يطلق عليها مسمى «جامعة المجتمع».

مشيرا إلى أن الأمير محمد بن فهد صاحب فكرة إنشاء الجامعة ومؤسسها حرص منذ البداية على إنشاء الجامعة وفق أحدث المعايير العالمية. وأضاف الأنصاري في المؤتمر الصحفي الذي عقد مؤخرا، للحديث عن جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل متميز باليوم الوطني في نسختها الثانية: إن «الجائزة شهدت الكثير من التغييرات والتعديلات والتحديثات، مقارنة بالنسخة الأولى».

وقال: «في هذه النسخة، تم تغيير المعايير واستحداث فروع جديدة للمسابقة، وبالتالي تغيرت المعايير، لذلك نستطيع التأكيد على أن النسخة الثانية تهل علينا في ثوب جديد كليا، وهذه التغييرات تجعل اليوم الوطني للمملكة مستمرا طوال العام، وتعزز من آليات الاحتفاء بهذه المناسبة، لتتجاوز الاحتفاء بالشعار، إلى الحرص على المحافظة على مكتسبات الوطن». وأضاف: «هناك تغييرات طرأت على فروع الجائزة، ففي النسخة الأولى كانت 5 أفرع، وفي الثانية أصبحت 6 أفرع».