شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل برنامج لآثار الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت مديرة قسم الشؤون الصحية المدرسية بتعليم تبوك هيفاء الأميلس أن البرنامج يهدف إلى توعية الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بالجوانب السلبية والمردود النفسي والصحي والعقلي للاستخدام المفرط للأجهزة وأثره على صحتهم وتحصيلهم الدراسي.
وأشار إلى أن تفعيل البرنامج سوف يتضمن أساليب وطرقا متنوعة تشتمل على تقديم رسائل توعوية ومسابقات وعروض مختلفة باستخدام الوسائل التقنية الحديثة ينفذها الطلاب والطالبات وفق رؤيتهم بما يحقق الهدف العام للبرنامج.
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