شكرا لقرائتكم خبر عن بحث تطورات مرض التصلب المتعدد في «جرب إحساسي» والان نبدء بالتفاصيل

تقيم جمعية أرفى للتصلب المتعدد بعد غد الثلاثاء، لقاء بعنوان «جرب إحساسي» بقاعة الشيخ سعد المعجل بمبنى غرفة الشرقية التجارية بالدمام.

ويبدأ اللقاء من الساعة السادسة مساء، ويهدف إلى «التعريف بمرض التصلب العصبي المتعدد» من خلال مشاركة تفاعلية نقاشية يتبادل فيها المصابون والمختصون والمسؤولون والإعلاميون والمهتمون الآراء وتجارب المرضى.

وحرصت الجمعية على أن تكون الدعوة عامة؛ لتمكن المجتمع من المشاركة والتعرف على مرض التصلب المتعدد وأعراضه، بالإضافة إلى آخر ما توصل إليه الطب في هذا المجال، وسيتبع اللقاء برنامج لمدة 3 أيام يبدأ من الخميس الموافق 30 يناير الجاري بأحد مجمعات الخبر، ويتضمن عدة فعاليات وأركان مثل «بيت التصلب المتعدد» لمحاكاة ما يشعر به المصاب، والتعريف بالأعراض التي يشعر بها المصاب، كما سيتضمن جولة تعريفية عن التصلب المتعدد يوم الجمعة 31 يناير، وهناك أعمال فنية مثل رسم شعار التصلب المتعدد بالشتلات الزراعية ضمن نشاط «ازرع وادعِ لنا» يوم السبت الأول من فبراير القادم. وسيبحث عدد من المشاركين مثل استشاري أعصاب ومرض التصلب المتعدد بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام د.إيمان نسيم، أهمية التشخيص المبكر للاستشفاء المرضي، مما يؤدي إلى تقليل عدد هجمات المرض وظهور التغيرات وتقليل الإعاقة.

وستتناول أستاذ مُساعد بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل واستشاري طب الأعصاب والتصلب المتعدد والأمراض العصبية المناعية بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر د.فوزية الشمراني، إحصائيات المصابين في المملكة والخليج بشكل عام ومقارنتها بغيرها دوليا.