شكرا لقرائتكم خبر عن تثقيف المقبلين والمقبلات على التقاعد والان نبدء بالتفاصيل
أوضح ذلك رئيس الجمعية محمد القرناس، مشيرا إلى أن مدة الملتقى يوم واحد، وسيتناول عددا من المواضيع الهامة التي يحتاجها المتقاعد والمتقاعدة بعد التقاعد. وأضاف القرناس: إنه تم إسناد مهمة إلقاء البرنامج التثقيفي لعدد من الأساتذة المنتسبين للجمعية، وتم توجيه خطابات لعدد من الجهات الحكومية والشركات لترشيح الراغبين في الحضور والمشاركة في الملتقى التثقيفي من أجل الاستفادة.
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