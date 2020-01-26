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تثقيف المقبلين والمقبلات على التقاعد

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تقيم الجمعية الوطنية للمتقاعدين بالدمام ملتقى تثقيفيا للمقبلين والمقبلات على التقاعد، وذلك بعد غد بمقر فرع معهد الإدارة العامة بالشرقية انطلاقاً من دورها الاجتماعي تجاه أفراد المجتمع.

أوضح ذلك رئيس الجمعية محمد القرناس، مشيرا إلى أن مدة الملتقى يوم واحد، وسيتناول عددا من المواضيع الهامة التي يحتاجها المتقاعد والمتقاعدة بعد التقاعد. وأضاف القرناس: إنه تم إسناد مهمة إلقاء البرنامج التثقيفي لعدد من الأساتذة المنتسبين للجمعية، وتم توجيه خطابات لعدد من الجهات الحكومية والشركات لترشيح الراغبين في الحضور والمشاركة في الملتقى التثقيفي من أجل الاستفادة.

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