شكرا لقرائتكم خبر عن 481 ألف مستفيد من نظام «موعد» بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل
وكشف في إحصائيات عن أن عدد المستفيدين من عيادات طب الأسرة بلغ 307574 مراجعا، والمستفيدين من عيادة الحوامل 1035 مراجعة، والأمراض المزمنة 18505 مراجعين، فيما كان عدد المحولين للمستشفيات 37341 مراجعا، والأسنان 57564 مراجعا، بالإضافة إلى عيادة التطعيمات والطفل السليم 59239 مراجعا.
وأفاد التجمع الصحي بالمنطقة أن نظام موعد الإلكتروني أحد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الصحة؛ لتمكين المستفيد من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها، وكذلك إدارة مواعيده الأخرى في أي مستشفى تتم إحالته إليه.
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