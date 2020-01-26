شكرا لقرائتكم خبر عن المكفوفون أسرى للظلام يبحثون عن واقع النور والان نبدء بالتفاصيل

المكفوفون شريحة لا يستهان بها وجزء لا يتجزأ من المجتمع، منهم الموهوبون والمبدعون والمكافحون الذين فرضت عليهم الأقدار أن يعيشوا الحياة أسرى الظلام.

”الخليج 365” من خلال ندوتها تلفت الانتباه لواقعهم، وتدق أجراس الإنذار للنظر بعين البصيرة إلى قضايا الذين حرموا من نعمة البصر، ليمكنهم مواجهة لحظات الألم والمعاناة، وتحويل الظلام إلى نور، والهزيمة إلى انتصار على الحياة ومصاعبها.

160 ألف كفيف في المملكة بينهم 5000 في الشرقية

قال استشاري بصريات ومنسق لجنة صحة العين لمكافحة العمى بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح الجارودي: إن لجنة صحة العين تهتم بالتثقيف بصحة هذا العضو الهام من جسم الإنسان، ومحاولة ربط المراكز والمنشآت الحكومية أو الخاصة التي تقدم خدمات لرعاية المكفوفين أو لرعاية صحة العين لكي يكون هناك تضافر للجهود وتوحيد للإمكانيات للخروج بمنتج واحد يفيد الجميع.

وأضاف أن هناك جهودا كبيرة مبذولة من العديد من الجهات لكنها مشتتة نتيجة عدم التنسيق بين تلك الجهات، موضحا أنه لا توجد قائمة بالمكفوفين ليمكن التعامل معهم وتوجيه الاهتمام لهم.

» إحصاءات مهمة

وذكر الجارودي أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لديها إحصائية مؤخرا، وهي أن هناك نحو ٥ آلاف كفيف وضعيف بصر تم تسجيلهم رسميا في المنطقة الشرقية، وعلى مستوى المملكة ١٦٠ ألفا تقريبا بحسب ما قمت بالاطلاع عليه، وحاليا لدينا عمل إحصاء لجميع المكفوفين وضعيفي البصر على مستوى المملكة.

» مبادرات مجتمعية

وأكد الجارودي أن كافة الجهات العاملة على الاهتمام بالمكفوفين يحاولون تثقيف المجتمع أو الجهات الحكومية بأهمية توفير طرق حياة ميسرة لهم، ليتمكنوا من استخدام المنشآت والتجول في الأسواق والمراكز الصحية والدوائر الحكومية بدون الحاجة لمعاونة مستمرة، موضحا أن هذا الأمر ممكن من خلال تمهيد الطرق وتيسير الإجراءات بما يساهم في اندماج تلك الفئة بالمجتمع.

كما أكد على أهمية إطلاق مبادرات مجتمعية لتذليل العقبات التي يواجهها المكفوفون، مناشدا برنامج الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية أن يكون مقرا لتجمع المكفوفين والتعريف بالخدمات المقدمة لهم وإحصائيات المكفوفين وضعاف البصر وعقد الاجتماعات الدورية وغير ذلك.

» الدعم الخاص

وأشاد الجارودي بتجربة مركز الأمير سلطان للتأهيل الشامل، الذي أطلق أسماء المتبرعين على قاعات به، متسائلا لماذا لا يقدم مثل هذا الدعم لخدمة المكفوفين.

وأضاف أنهم بدأوا مع بداية العام الدراسي في زيارة الروضات وإجراء الفحص، مؤكدا الحاجة لدعم القطاع الخاص لاستمرار أداء خدماتهم بكفاءة.

فرص العمل والتعليم الجامعي صعوبات تبحث عن حلول

وأرجع الموظف بقطاع الصحة الكفيف عادل السيد إصابته بكف بصره لمرض المياه الزرقاء الوراثي، موضحا أن كثيرا من المكفوفين لا يجدون فرص عمل بالرغم من أن بعضهم خريجو جامعات.

وأعرب عن أمله في أن توفر وزارتا العمل والتنمية الاجتماعية والخدمة المدنية الوظائف للمكفوفين والمكفوفات وكذلك القطاع الخاص، مطالبا بالتنسيق بين الجمعيات المقدمة لخدمات ذوي الإعاقة في المنطقة الشرقية لتقديم مزيد من الخدمات للمكفوفين، الذين يفتقدون وجود البنية المؤهلة لتعاملهم.

وألقى السيد الضوء على بعض من معاناته بشكل شخصي، والتي لا تتناسب مع وضعه الصحي، كالصعود لأدوار متعددة وغياب المرشدين الذين يهتمون بالكفيف، مشيرا إلى اعتقاد خاطئ لدى المجتمع أن المكفوفين لا يسمعون فتجدهم يرفعون أصواتهم بشكل قد يحمل إزعاجا للمتعامل معهم.

وأكد ضرورة تثقيف المجتمع بحاجة المكفوفين لتسهيل التعامل عليهم ومعهم، مشيرا إلى أنه مع بداية العام الدراسي الحالي تواصل مع مسؤولين في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ورفع خطابا لوزير التعليم بشأن القبول في الجامعة وكان ردهم أنه لا توجد وسائل لتعليم المكفوفين.

15 إشارة مرورية لذوي الإعاقة والمكفوفين بالشرقية

قالت أمانة المنطقة الشرقية إنها بصدد إنشاء عدد من الإشارات المخصصة لذوي الإعاقة من فئة المكفوفين خلال الفترة المقبلة، على غرار الإشارة التي دشنتها بالتعاون مع مرور الشرقية قبل نحو أربعة أعوام في مدينة الدمام، على طريق الملك خالد وتعتبر الأولى من نوعها في المملكة.

وقالت الأمانة: هذه الإشارات تأتي في إطار السعي لخدمة هذه الفئة الغالية، بتخصيص أماكن عبور آمنة لها وصولا للأرصفة، حيث تمت مراعاة البنية التحتية والسعي لمعالجتها فورا، لتقديم مشروع متكامل سهل ومتعارف عليه لدى الجميع.

وأشارت الأمانة إلى أن طريقة عمل الإشارة، من خلال زر مخصص للعبور من قبل ذوي المكفوفين، وبعد عدة ثوان تظهر الإشارة الحمراء للمركبات للوقوف ومن ثم العبور وتصل مدة توقف المركبات إلى 30 ثانية لمراعاة عدم تكدس المركبات، موضحة أنه وضعت صافرات لتنبيه المكفوفين، يرتفع صوتها كلما ارتفع الضجيج في المكان.

وقالت الأمانة إنها تعتزم تنفيذ العديد من الإشارات المخصصة للمكفوفين خلال الفترة المقبلة كمرحلة أولى في حاضرة الدمام، وباقي محافظات الشرقية كمرحلة ثانية، موضحة أن عدد الإشارات المرورية المخصصة للمكفوفين في حاضرة الدمام والمزمع إنشاؤها 15 إشارة مرورية، وأنه تم تحديث الإشارات من إدارة مرور المنطقة الشرقية وهناك متابعة وتعاون بين أمانة المنطقة الشرقية وإدارة المرور على الحفاظ على سلامة الجميع خصوصا ذوي الإعاقة، وفي الأسواق أيضا ومواقع أخرى حيوية.

القديح تحتضن أول مركز رعاية خاص بالشرقية

أنشأت جمعية مضر الخيرية في القديح أول مركز أهلي لرعاية المكفوفين على مستوى المنطقة الشرقية. ويفوق عدد الحالات التي يتم التعامل معها في المركز 80 حالة، فيما يسعى المركز لاستيعاب أعداد أخرى، تقارب الـ150، في المستقبل القريب. كما تسعى الجمعية إلى بناء مركز متكامل على مساحة خمسة آلاف متر مربع، بدلا من المركز المستأجر حاليا، لخدمة محافظات الشرقية كافة، خصوصا القطيف، والدمام، والأحساء، ليقدم جميع الخدمات والإمكانات التي يتم من خلالها رفع المستوى الصحي والثقافي والتعليمي للمكفوفين.

» اهتمام خاص

وانبثقت فكرة إنشاء هذا المركز من خلال «الحاجة الملحة للاهتمام بهذه الفئة، من أجل تأهيلهم، ليكونوا أعضاء عاملين ومنتجين، يتمتعون بكرامة العيش، والاعتماد على النفس في تدبير أمورهم، وتلبية حاجاتهم على اختلافاتها وتعددها، إضافة إلى عدم وجود مراكز مشابهة، عدا مركز النور التابع لإدارة التربية والتعليم، الذي لا يكفي لاستيعاب الكثير من هذه الحالات».

وأوضحت جمعية مضر الخيرية في القديح أن مشروع مركز رعاية المكفوفين يهدف لرفع المستوى المعيشي للمكفوفين، عبر عدد من المجالات التربوية، والتعليمية، والاجتماعية، والصحية.

وتتمثل أهم أهدافه في «توعية المجتمع بهذه الفئة، في شكل يضمن لها الانسجام والاندماج التامين، إضافة إلى رفع المستوى الصحي والتربوي والتعليمي لهذه الفئة، وفتح مجالات دراسية غير تقليدية، تضمن لهذه الفئة مستقبلا وظيفيا متميزا». كما يهدف إلى «تلبية الحاجات المادية الاعتيادية والطارئة، ورفع المستوى الثقافي لهذه الفئة».

» فحص دوري

ويقدم المركز عددا من جوانب الرعاية الصحية والفحص الدوري للعيون في شكل عام، إذ يعاني بعض المكفوفين أو ضعاف البصر، من أمراض في العين، وتزيد حالتهم الصحية سوءا في حال عدم المتابعة، وبخاصة في ظل عدم وجود ثقافة أسرية كافية لغالبية الأسر حول هذه الجوانب.

كما يهدف المركز إلى رفع المستويين اللياقي والبدني للمكفوفين، وتعويدهم على فن الحركة، من خلال دمجهم في المجتمع، عبر النوادي والتجمعات الرياضية المتخصصة وغير المتخصصة.

ويقدم المركز كذلك برامج في الحاسب الآلي، وتدريبهم على ذلك، ليصبحوا قادرين على الاستفادة منه، من خلال تذليل الصعوبات المالية والفنية التي تعترض المكفوف في حياته العلمية والعملية وحياته اليومية بشكل عام.

82 إصابة بالعين في 4 روضات بالظهران

قالت مسؤولة قسم المتابعة بالصحة أمينة العويد: إن الخدمات التي يقدمها القسم تتضمن فحص أطفال الروضات في المنطقة الشرقية من سن ٤ إلى ٦ سنوات لاكتشاف أمراض العين، موضحة أنه بعد اكتشاف الأمراض يتم تحويلهم للمراكز الصحية.

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واستطردت: لكن هناك معوقات تواجهنا لدى إجراء الفحص، أبرزها افتقار المواقع المناسبة في المدارس، ما يجعلنا نوجه الأطفال للمراكز الصحية أو المستشفيات، وفي هذا الأمر صعوبة أخرى لقلة وعي أولياء الأمور ما يتسبب في إحجامهم عن اصطحاب أبنائهم للفحص.

وأوضحت العويد أنهم زاروا أربع روضات في الظهران، وكان العدد الكلي ٦٤٦ طفلا وطفلة، أجري الكشف على ٤٦٤ منهم، وتبين إصابة 82 منهم بإصابات متعددة في العين، بينما رفض أولياء أمور الباقين إجراء الفحص لأبنائهم.

وأضافت أن عدد الروضات المستهدفة 264 روضة، منها ١٢٩ حكومية، و١٣٥ خاصة، موضحة أن أعداد الطلبة في المنطقة الشرقية ٢٥ ألفا و٦٦٢ طالبا وطالبة.

وتابعت: أبلغنا المرشدات الصحيات في المدارس بضرورة عقد لقاءات مع الأمهات وإبلاغهن بأهمية الكشف والتوعية ببرنامج لجنة صحة العين.

أشار الكفيف ناصر الصادق إلى أن هناك ضعفا في مهارات القراءة والكتابة لنسبة كبيرة من ذوي الإعاقة البصرية، موضحا أن مركز رعاية المكفوفين بالقديح أقام العديد من الدورات التدريبية الناجحة لهم في العديد من المهارات، منها الإسعافات الأولية والأشعة والتنفس الصناعي والطباعة والعمل على الكمبيوتر.

واستطرد: ولكن ينقصنا الدعم المادي وآمل أن تقوم الدولة بتوفير جهاز برينسس حتى لو كان بتقسيطه على المكفوفين، وهذا الجهاز سعره تقريبا ٢٠ ألف ريال، وهو جهاز يساعد في القراءة والكتابة وهو شبيه بالآيباد.

وأشار الصادق إلى صعوبة تنقل المكفوفين بسلامة في الطرق، مشيرا إلى تجربة بولندا في وضع جهاز عند الإشارات المرورية يرشد المكفوفين عبر الصوت بخلو الطريق من عدمه.

وأوضح أن هناك العديد من الأجهزة التقنية والتكنولوجية الخاصة بالمكفوفين، مستطردا: إلا أنها للأسف الشديد باهظة الثمن، ويعجز الكثير منهم عن اقتنائها، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا لا تقدر الجهات التي تصنع وتبيع هذه الأجهزة الوضع، وتبيعها بأسعار مناسبة؟

«التجربة البولندية» للتنقل بسلامة في الطرق

مطالب بالدمج الدراسي والعملي في المجتمع دون «تمييز»

ورأى الكفيف حسين الفارس أن تخصيص كلية للمعاقين بصريا يمثل نوعا من العزل أو الإبعاد، مضيفا: نريد دمجنا بالمجتمع دون تمييز، خاصة وأن تأسيس كلية خاصة بالمكفوفين ليس بالأمر الهين ونأمل من جامعات المملكة قبول المكفوفين واعتبارهم جزءا من المجتمع، ورفض اعتبارات أن المسافة تمثل عائقا أما المعاق بصريا لاستئناف دراسته الجامعية وما بعدها، موضحا أنه درس في بغداد وأمريكا وحاليا يقوم بتدريس اللغة الإنجليزية.

وأكد الفارس أن العوائق التي تواجه المكفوفين في المملكة هي نفس العوائق التي تواجههم في العالم كله، وهي ازدحام الطرق، وقلة فرص العمل، معربا عن أمله بتفعيل وتنمية الحراك الثقافي والمسرحي لذوي الإعاقة بشكل عام، وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن قضاياهم ومشاعرهم ومواقفهم في جميع الأمور التي تدور في مجتمعاتهم من خلال الفن.

المنطقة الشرقية بلا جامعة خاصة لذوي الإعاقة البصرية

قال مدير مركز رؤية بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية فيصل العيد: إن المركز يُعنى بالمكفوفين من الجنسين، منذ عام ٢٠١٠ م، موضحا أن المركز يقدم خدماته مجانا بنسبة 100%. وأوضح أن المركز يخدم الطلبة وينمي قدراتهم في جميع المجالات بطريقة برايل، مشيرا إلى انضمامه للاتحاد العربي للمكفوفين، ومشاركته بالعديد من الفعاليات العلمية والرياضية الخارجية. وأضاف العيد: إن هناك عائقا يواجهه الطلبة المتخرجون من الثانوية العامة، وهو عدم وجود جامعة خاصة بالمكفوفين، في المنطقة الشرقية، الأمر الذي يجعلهم يتوجهون للرياض ما يصيبهم بالمشقة، موضحا أنه تم إنشاء كلية في جامعة الأمير محمد بن فهد باسم كلية الأمير سلطان بن عبدالعزيز لذوي الإعاقة البصرية هذا العام وبشكل مجاني.

توصيات

1 - توجيه الإعلام لدوره في التثقيف وتعديل الصورة النمطية للكفيف.

2 - دعم القطاع الخاص.

3 - تعاون المؤسسات الحكومية.

4 - وعي الأهالي.

5 - تسهيل القبول في الجامعات.

6 - قيام الأجهزة المعنية بدورها.

7 - إيجاد جمعية أو جهة حكومية تعنى بشؤون المكفوفين وضعاف البصر على مستوى الشرقية.

8 - التوظيف مشكلة تواجه المكفوفين الجامعيين في جميع أنحاء الدولة.

حقائق ومعلومات

العوق البصري: حالة من العجز أو الفقد تصيب الجهاز البصري وتؤثر على قدرة الشخص على الرؤية وما يتعلق بها من وظائف معرفية أو حسية أو حركية أو اجتماعية.

الكفيف: الشخص الذي تقل حدة إبصاره بأقوى العينين بعد التصحيح عن 6/‏60 مترا أو يقل مجاله البصري عن زاوية مقدارها 20 درجة.

متعدد العوق: وجود أكثر من عوق لدى الشخص مثل الصمم وكف البصر، أو التخلف العقلي والصمم...الخ.

المعينات البصرية:

وسائل تستخدم من قبل التلاميذ المعوقين بصريا بغرض الاستفادة مما تبقى لديهم من قدرات بصرية.

طريقة برايل: أسلوب يتم من خلاله تمثيل نظام الخط العادي برموز نقطية ملموسة يستخدمه المكفوفون في القراءة والكتابة.

أسباب كف البصر: هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى كف البصر، وبعض الأطفال يولدون مكفوفين لكن العديد من الناس يفقدون البصر فيما بعد.

ممشى ومسار خاص على بحيرة بالخبر

أوضح رئيس بلدية الخبر م. سلطان الزايدي أن محافظة الخبر بدأت العمل في تنفيذ ممشى حي البحيرة بالعزيزية بطول 1800م، وعرض 12م، يضم ممشى محاذيا للبحر ومسارا خاصا للمكفوفين، مؤكدا أن ذلك يأتي ضمن مشاريع أمانة الشرقية لتكون صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة مع مطلع العام الجاري 2020.

وأضاف أن مشروع الممشى يشتمل على مسطحات خضراء وأشجار على امتداده و50 كرسيا للجلوس و130 عمود إنارة جماليا ومنطقة بلازا تضم جلسات ومظلات، متابعا: هذا المشروع يأتي ضمن توجهات أمانة المنطقة الشرقية لتحويل مدن حاضرة الدمام، لتصبح صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، لتمكينهم من المشاركة بشكل كامل في المجتمع، وباستقلالية تامة من خلال الوصول اعتمادا على أنفسهم لكافة الأماكن والأنشطة.

وأكد الزايدي توجيهات أمين أمانة المنطقة الشرقية م. فهد الجبير لبلدية الخبر بالعمل على تطوير الواجهات البحرية والمدن الساحلية، والتي تعتبر جزءا من المشاريع التنموية الخدمية التي تخدم المواطن والمقيم، مشيرا إلى أن الشواطئ البحرية عامل جذب سياحي مهم، وهو ما عملت عليه البلدية، عبر تنفيذ متطلبات السائح من خلال تجهيز الشواطئ والواجهات البحرية، وتنفيذ حزمة من المشاريع الكبيرة في الواجهات البحرية.