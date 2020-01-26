شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار 35 صكا زراعيا وتوزيع 15 ألف شتلة برفحاء والان نبدء بالتفاصيل

قام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، في الربع الأول من العام الجاري 1441هـ، بتوزيع أكثر من 15.000 شتلة عبارة «طلح، وسدر، وأثل» على البلديات والمواطنين؛ بهدف تفعيل الشراكة المجتمعية، وتعزيز الوعي الوطني للثقافة البيئية، وزراعة الأشجار التي تتناسب مع البيئة المحلية؛ للإسهام في تحقيق مستهدفات وزارة البيئة والمياه والزراعة الواردة في مضامين برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، بما يضمن مشاركة مجتمعية فعالة. كما جرى إصدار 35 صكا زراعيا جديدا لمزارعي رفحاء خلال نفس الفترة، فيما جرى الرفع المساحي لستة مخططات للأراضي الاستثمارية، ورفع قرارين للتمليك، بالإضافة إلى توزيع 500 بروشور ومطوية توعوية.

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