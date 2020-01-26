شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 6 إصابات بكورونا وفحص 1577 قادماً من الصين والان نبدء بالتفاصيل

فيما لم تسجل بالمملكة أي حالة إصابة بفيروس كورونا «الجديد»، أعلنت وزارة الصحة عبر مركز القيادة والتحكم، تسجيل 6 إصابات جديدة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية «كورونا»، خلال الخمسة الأيام الماضية، نصفها لممارسين صحيين.

وقالت الصحة عبر مركز القيادة: إن هذه الإصابات سجلت في أبها والخرج وضرماء وبريدة، وبواقع خمس إصابات لنساء، والسادسة لرجل.

وعلمت ”الخليج 365” أن مراكز المراقبة الجوية فحصت نحو 1479 مسافراً قادماً من الصين إلى المملكة برحلات مباشرة، وكذلك 98 مسافراً برحلات غير مباشرة.

وفي نفس الإطار، واصلت وزارتا الصحة والبيئة والمياه والزراعة من إجراءاتهما خلال الأيام الماضية لمواجهة فايروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية «كورونا»، حيث تم التشديد على ضرورة الإبلاغ الفوري عن حالات الاشتباه في الإبل من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، على أن تتولى وزارة الصحة الترصد الوبائي وفحص المخالطين، وكافة الإجراءات الاحترازية.

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وفي نفس الشأن، حذرت وزارة الصحة جميع الممارسين الصحيين من التهاون في التعامل مع المرضى، وضرورة الفرز البصري في أقسام الطوارئ مع الالتزام باستخدام الكمامات والقفازات وغيرها.

ونوهت الوزارة إلى استمرار حالة الترصد الوبائي لحالات فايروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية «كورونا»، والتي تفشت مؤخراً في عدد من المحافظات.

وذكرت «الصحة» أن كافة الممارسين الصحيين في المستشفى الذين تعاملوا مع حالات مصابة بفايروس «كورونا»، ضمن حالات الاشتباه للإصابة بالمرض لمدة 14 يوما منذ مباشرة الحالة ومخالطتها. وقالت، إن كل شخص في المستشفى المعني، تعرض بوقاية أو بدون وقاية لحالات إصابة محتملة أو مؤكدة بفيروس كورونا، ولديه علامات التهاب في الجهاز التنفسي العلوي أو السفلي خلال أسبوعين من تعرضه للحالة المصابة يعتبر ضمن الحالات المشتبه بها، والأشخاص الواجب فحصهم للتحقق من عدم إصابتهم بالفيروس المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وأبانت أن المقصود بالتعرض مع الوقاية هو مخالطة حالة مصابة أو محتملة بفيروس الميرس كورونا لمسافة أقل من متر ونصف، مع ارتداء كافة الأدوات الوقائية الشخصية، الكمامة والقفازات والمريول وعند الحاجة أيضا النظارات الواقية للعينين أو الكمامة عالية الفلترة «N95». أما التعرض بدون وقاية فيقصد به مخالطة حالة مصابة أو محتملة بفيروس ميرس كورونا لمسافة أقل من متر ونصف المتر، بدون ارتداء كافة الأدوات الوقائية الشخصية المذكورة آنفا (الكمامة والقفازات والمريول وعند الحاجة النظارات الواقية للعينين أو الكمامة عالية الفلترة N95).