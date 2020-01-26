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تعليم الطائف ينفذ 66 برنامجا تدريبيا

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أقرت إدارة تعليم الطائف خطة البرامج التدريبية لشاغلي الوظائف غير التعليمية التي تستهدف الإداريين والإداريات خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي ويبلغ عددها 66 برنامجا لأكثر من 1200 متدرب ومتدربة.

وأوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي أن الخطة تهدف إلى إثراء خبرات ومهارات شاغلي الوظائف غير التعليمية، وتتضمن برامج وورشا متنوعة من أبرزها الجدارات الوظيفية، وإدارة المخاطر، والأداء الوظيفي، والإبداع الإداري، وإدارة الجودة، والمراسلات الكتابية، والتدريب الفعال، والمهنية في إعداد التقارير، وحل المشكلات واتخاذ القرارات.

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