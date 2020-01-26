شكرا لقرائتكم خبر عن أدوية لـ 1319 مريضا بمخيم الخانق والان نبدء بالتفاصيل

واصلت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مخيم الخانق بحريب نهم في محافظة صنعاء بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية، وذلك خلال الفترة من 9- 15 يناير 2020م. وراجع قسم الطوارئ 461 فرداً، وعيادة الباطنية 471، والفريق المتنقل 101 مريض، وعيادة تضميد الجروح 15 شخصاً، كما صرفت الأدوية لـ 1319 مريضاً، وراجع عيادة النساء والتوليد 79 امرأة، وأُجري الفحص المخبري لـ 394 مريضًا، وراجع قسم الرعاية الصحية 292 مراجعاً، وقسم التحصين 10 مرضى، وعيادة التغذية 27 فرداً، وقسم الإحالة الطبية مستفيد واحد.

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